Экипаж считает, что попытавшийся захватить самолет Сургут-Москва не был пьян





Как рассказали бортпроводницы, слова захватчика восприняли всерьез: он угрожал достать оружие и применить его против команды и пассажиров.





Мужчина потребовал, чтобы самолет свернул в Афганистан, сообщает агентство. Самолет сел в Ханты-Мансийске и захватчика задержали. На допросе мужчину спросили, почему он захотел в Афганистан, на что тот серьезно ответил: “Мне туда вообще не надо было”, сообщает агентство.









Мужчина, попытавшийся 22 января захватить самолет, летевший рейсом Сургут-Москва, не был похож на пьяного, сообщил РИА Новости экипаж корабля.