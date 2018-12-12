Пользователи Twitter восхищаются фотографией Санкт-Петербурга, сделанной с орбиты Земли



Фото: скриншот.





Космонавт Олег Кононенков снял Санкт-Петербург на камеру с МКС, полученное фото разметил в своем Twitter Роскосмос 22 января. В ведомстве заметили, что своеобразная погода города и его положение на карте мешает наблюдать его с МКС — поэтому фото действительно уникальное.В Twitter пользователи делятся фотографией, отмечают, что Петербург сверху не похож на другие мегаполисы. “Город-призрак в ледяной пустыне,” - пишет один из читателей. Выразили восхищение и иностранцы: некий Ross A. написал на английском, что видит на снимке свой бывший дом.