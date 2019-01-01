Погода в среду 23 января в Санкт-Петербурге: потепление — а еще новый снегопад и ветер





При этом в течение дня температура неожиданно поднимется до -8 градусов, а к вечеру и вовсе до -5. Скорее всего, нас ждет очередной снегопад ближе к вечеру, сообщает сервис. При этом к ночи в Санкт-Петербурге можно ждать сильного порывистого ветра с юга в 5 м/с. На дорогах Северной столицы ожидают новый транспортный коллапс.





Сегодня 23 января в среду в Санкт-Петербурге самая холодная ночь 2019-го года получила достойное продолжение — если синоптики зафиксировали ночью с понедельника на вторник мороз в -19 градусов, то сейчас в городе -20, сообщает сервис Яндекс.Погода.