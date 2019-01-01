Судно, атакованное пиратами в январе, прибудет в порт Петербурга в три часа ночи

Контейнеровоз прибудет в порт Петербурга около 03:00, сообщает телеканал “Санкт-Петербург”. На судно MSC Mandy напали пираты в январе 2019 года. Во время нападения судно шло под флагом Панамы.





На борту находились 24 члена экипажа. Шестеро были захвачены в плен. Все оказались гражданами России, четверо из них - петербуржцы.





На сегодняшний день пираты требуют выкуп за пленных. Команду судна в три часа ночи должны встречать родственники, сообщает телеканал.