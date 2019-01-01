Синоптики обещают потепление жителям Ленобласти 23 января

В среду, 23 января, сотрудники регионального отделения ГУ МЧС России сообщают, что в регионе значительно потеплеет. Температура воздуха днем максимально опуститься до 13 градусов. В начале дня жители Ленобласти могут ожидать минус 8 градусов ниже нуля.





В свою очередь температура ночью может опуститься до 23 градусов. Синоптики сообщают, что сильные морозы отступят, но гололед на дорогах сохранится. Ночью, утром и днем пройдет небольшой, местами умеренный снег.





Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду. Спасатели напоминают автовладельцам, что стоит соблюдать скоростной режим вне зависимости от температуры воздуха.