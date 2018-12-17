Во дворе жилого дома в Купчино дотла выгорела иномарка

Информацию о пожаре разметили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” очевидцы около 21:00. Местные жители сообщили, что у дома 21 на Малой Карпатской улице горит иномарка.





“На Малой Карпатской 21 потушили автомобиль”, - сообщают очевидцы.





Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



По фотографиям, размещенным в социальной сети, видно, что пламя охватило весь автомобиль. О пострадавших не сообщается.





На месте работала бригада МЧС.



