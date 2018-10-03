Губернаторские и муниципальные выборы в Петербурге будут проведены в один день

Также глава аппарата врио губернатора Петербурга, рассказала о том, что в бюджет региона уже заложена сумма на организацию выборов.Если же проводить выборы в разные дни, то для этого необходимо вносить поправки в закон о выборах. Такие действия никто совершать не намерен.

Стоит напомнить, что выборы на пост губернатора и в муниципалитет в Петербурге планируют провести в сентябре 2019 года.



Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Александром Бегловым были назначены новые председатели шести комитетов.



(Егор Сомкин, GazetaSPb)