Проект памятника Сергею Бодрову не понравился экспертам

Представители некоммерческого партнерства “Брат Данила” сообщили “РИА.Новости” о том, что проект памятника актеру и режиссеру Сергею Бодрову эксперты требуют доработать. Однако инициаторы сказали, что не будут заниматься доработкой или корректировкой проекта.





Они отметили, что изначально проект был направлен на рассмотрение не той комиссии. Должна была быть экспертиза, но их отправили на экспертный совет, который, по словам создателей макета, не был независимым. Создатели ждут независимой экспертной оценки.





Напомним, на установку нового памятника Сергею Бодрову необходимо собрать еще два миллиона рублей, пока собрано 500 тысяч рублей.