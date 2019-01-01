В отделениях “Почты России” в Ленобласти начнут продавать пиво

Реализация слабой алкогольной продукции в отделениях “Почты России” в регионе может стартовать с апреля этого года, сообщает “News47” со ссылкой на представителей компании. В данный момент в регионе формируется программа реализация алкогольных напитков и адресная база.





Представитель регионального отделения “Почты России” Алексей Волков уточнил, что востребованность не только в алкоголе, но и в других продуктах у жителей есть. Регион подпадает под категорию “удаленный”.





Продавать алкоголь, по словам представителя, точно будут в Бокситогорском районе, а также в некоторых частях Приозерского. Эти районы не оснащены магазинами и жителям трудно приобрести продукцию.