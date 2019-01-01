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О пожаре в ЖК “Прибалтийский” сообщают очевидцы
21:07
Тэги: пожар, красносельский район, происшествие
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