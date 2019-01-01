О пожаре в ЖК “Прибалтийский” сообщают очевидцы

Информация о пожаре появилась в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” около 21:00. Очевидец события зафиксировал из квартиры своего дома пожар. Предполагается, что горят бытовки, расположенные возле жилого помещения.





Пожар произошел на территории жилого комплекса “Прибалтийский”. Объект расположен в Красносельском районе Петербурга, на пересечении улицы Доблести и Ленского проспекта





“Пожар на стройке ЖК Прибалтийский, горят бытовки!”, - пишет очевидец.





Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



Сотрудников МЧС на месте нет, также не сообщается о пострадавших.