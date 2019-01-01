В Петербурге фигурантов дела о разбойном нападении на сотрудников ОМОН оправдали присяжные

Присяжные в Петербурге оправдали за непричастностью троих фигурантов дела о разбойном нападении на сотрудников ОМОН, которое закончилось смертью одного из полицейских. Об этом сообщает объединенная пресс-службы судов Петербурга.





Сообщается, что бывшего сотрудника ОМОН Дмитрия Хистяева признали виновным по делу о нелегальной инкассаторской деятельности своих подчиненных. Незаконная деятельность и привела к разбойному нападению.





Происшествие случилось в 2015 году в Красногвардейском районе Петербурга. Сотрудники ОМОН везли на стройку деньги в инкассаторской машине, на них напали трое злоумышленников. В результате один из сотрудников был убит, также злоумышленник подожгли служебный автомобиль и похитили 24 млн рублей.





Напавших на сотрудников ОМОН задержали в 2016 году. В свою очередь бывшего командира ОМОН управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу Дмитрия Хистяева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.