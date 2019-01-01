В деревне Пикколово спасатели два часа тушили крупный пожар в ангаре агропредприятия

Сообщение о пожаре поступило на телефон экстренной службы спасателей в 16:25 22 января. Сообщалось, что крупный пожар произошел в Ломоносовском районе, в деревне Пикколово.





На место происшествия выехали смены 134 и 103 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленинградской области, 51 и 42 пожарно-спасательных частей, 33 пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга и служба пожаротушения 37 отряда федеральной противопожарной службы по Ленинградской области.





Всего ликвидировали пламя 20 человек личного состава и шесть единиц техники.





На месте спасатели выяснили, что горит производственный ангар. Пламя распространилось на тысячу квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар спустя два часа, в 18:30.





Информации о пострадавших не поступало.