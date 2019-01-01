В Приморском районе пешехода увезли в больницу после удара о троллейбус

Об инциденте, который произошел 22 января вечером, сообщает Мойка 78 со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Происшествие случилось возле дома 54. Пострадавший мужчина 30 лет переходил дорогу по пешеходному переходу. Там он и столкнулся с троллейбусом. Мужчину с травмами госпитализировали.





Правоохранители начали проверку по факту ДТП.