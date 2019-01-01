Девятибалльные пробки накрыли Петербург

Согласно данным сервиса “Яндекс.Пробки” затруднения на дорогах оцениваются в девять баллов из десяти. Центр города окрашен в красный и бордовый цвета. Скорость движения не превышает 10 км/ч.





Затруднения на дороге в центре города возникли в связи с проведением репетиции парада, который пройдет на Дворцовой площади 27 января - в День освобождения Ленинграда от блокады.





Также движение затрудняют последствия снегопада, с которым дорожным предприятия борются до сих пор.