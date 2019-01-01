Человек угодил под поезд на "Политехнической"

По предварительной информации, 22 января в 19:30 было приостановлено движение поездов по красной ветке в метрополитене Санкт-Петербурга.



Очевидцы утверждают, что на станции метро "Политехническая" под колеса поезда упал человек, сообщают Невские новости.



Пока что, поезда движутся только до станции "Площадь Ленина".



Как выяснилось позже, вероятно, не совсем трезвый человек присел на рельсы, дабы отдохнуть, что спровоцировало остановку поезда.



Сотрудники метрополитена помогли мужчине подняться на платформу и сопроводили его в отдел полиции.



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