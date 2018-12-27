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Петербуржцы смогут узнать об осадках в своем районе с помощью приложения от синоптиков
19:48
Тэги: приложение, синоптики, погода, петарды
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