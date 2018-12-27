Петербуржцы смогут узнать об осадках в своем районе с помощью приложения от синоптиков

Приложение смогут использовать владельцы мобильных телефонов. Оно будет предупреждать петербуржцев об осадках в разных района города, а также сообщать про их интенсивность и количество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника "Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Валерия Цепелева.





Приложение разрабатывается совестно с Академией наук. Создатели приложения гарантируют и точность, поскольку анализ данных будет проводиться профессиональным синоптиками. Это позволит обеспечить высокую точность прогнозирования