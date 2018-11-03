Беглова попросили открыть дополнительные мобильные пункты обогрева для бездомных петербуржцев

По официальным данным сегодня в Петербурге насчитывается около трех тысяч бездомных. Этого, считает депутат петербургского парламента не хватит, чтобы их всех обогреть. Об этом сообщает “Петербургский дневник” со ссылкой на депутата Алексея Цивилева.





Пункты обогрева сегодня установлены в четырех района Петербурга - Василеостровском, Фрунзенском, Калининском и Приморском. Однако, считает парламентарий, их не хватит.





Установившиеся в городе морозы могут трагично сказаться на жизни бездомных, считает Цивилев.





Решение проблемы депутат видит в организации мобильных пунктов обогрева МЧС. Они смогли бы обеспечить безопасность бездомных петербуржцев.