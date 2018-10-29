Александр Беглов посетил Сестрорецк с проверкой

В городе Беглова уже ожидала глава местной администрации Наталья Чечина, после встречи с которой, коллеги по цеху проинспектировали качество уборки снега на улицах города, работу музыкальной школы и гимназии № 433, а также городскую больницу № 40, сообщает Смольный.

Побывав в детской музыкальной школе №20, врио губернатора Петербурга внимательно изучил учреждение и сыграл ученикам и преподавателям на аккордеоне. В свою очередь, последние попросили Беглова помочь положить начало строительству нового корпуса вместимостью 350 человек, рассказали в ведомстве.

После, главы ведомств прибыли в гимназию, где Александр Беглов спел вместе с учащимися «Город над вольной Невой».

Последним пунктом в плане рабочей поездки стала больница № 40, где Врио губернатора Санкт-Петербурга пожелал пациентам скорейшего выздоровления.

После поездки Александр Беглов приказал привести к завершению все дела, связанные со строительством Зеленогорского детского поликлинического отделения не позже лета 2019 года.

Ранее GazetaSPb писала о том, как Александр Беглов и Алексей Миллер инспектировали улицы Петербурга. (Егор Сомкин, GazetaSPb)

Фото: Администрация губернатора