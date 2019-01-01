В Приморском районе автомобиль сбил женщину с коляской

Как сообщают очевидцы события в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” инцидент произошел около 17:40. Информация появилась в группе спустя час. Сообщается, что девушка с коляской перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода.









Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.vom



Происшествие случилось на территории Лахтинского разлива в Приморскому районе. На месте работают сотрудники полиции.





“Девушка с коляской перебегала через дорогу в неположенном месте”, - сообщают пользователи соцсетей.









Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.vom



В результате произошедшего на месте ДТП образуется пробка. На дороге встали около десяти автобусов.







