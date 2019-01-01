Петербуржца, находящегося в федеральном розыске за “Служебный подлог”, поймали в Псковской области

В федеральном розыске петербуржец находился около трех месяцев. В розыск его объявили в октябре 2018 года. Об этом Gazeta.SPb сообщили сотрудники Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.





Мужчина был задержан в Псковской области сотрудниками Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте. Житель Петербурга 36 лет находился в федеральном розыске как обвиняемый в совершении преступления по статье “Служебный подлог”.





Злоумышленник передан инициаторам розыска.