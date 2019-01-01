В порту Усть-Луга поймали 25-летнего жителя Ростовской области, объявленного в федеральный розыск

Управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу сообщило Gazeta.SPb, что на территории порта Усть-Луга был задержан мужчина 25 лет.





Злоумышленник больше полугода находился в федеральном розыске. Сотрудники правоохранительных органов разыскивали мужчину за кражу денег и товаров на общую сумму 750 тысяч рублей.





В ведомстве сообщают, что задержанный является жителем Ростовской области. Кражу он совершил в одном из торговых центров на территории Московской области.





В настоящее время мужчина передан инициаторам розыска.