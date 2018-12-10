|
Сегодня
22 января, вторник
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
СКА объявил состав на матч с минским «Динамо»
18:36
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В порту Усть-Луга поймали 25-летнего жителя Ростовской области, объявленного в федеральный розыск
- Водителей 20 автомобилей оштрафовали в Пулково на 120 тысяч рублей
- В Ленобласти будут бороться с ночными «наливайками»
- Петербургские водители взяли новую высоту и установили “рекорд” по числу ДТП
- «Мостотрест» не собирается достраивать объекты петербургского метрополитена за «Метростроем»
- “Не 9 и не 10”: петербуржцы сфотографировали пачку, в которой 18 яиц
- Трамвайные пути трех районов города после очередного снегопада могут оказаться опасными для транспорта
- Главу местной администрации МО Пороховые уличили в нарушении бюджетного законодательства
- В результате двух ДТП на автодороге “Кола” пострадали три человека
- Объявился второй победитель из Петербурга, выигравший в новогоднем тираже «Русского лото» 500 млн рублей
- Четыре троллейбуса встали на Ленинском проспекте из-за столкновения маршрутки и иномарки
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
22 января
11 декабря 2018
10 декабря 2018
10 декабря 2018
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.