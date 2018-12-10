



В первую пятерку вошли: Ли, Каблуков, Кетов, Гавриков, Рундблад.

Во второй сыграют: Кузьменко, Бывальцев, Барабанов, Хафизуллин, Земченок.

В составе третьей пятерки — Гусев, Прохоркин, Якупов, Белов, Зуб.

В последней — Кручинин, Дацюк, Плотников, Семин, Подколзин.





Ворота армейцев с берегов Невы будет защищать Шестеркин. Хелльберг в запасе.



Матч состоится в Петербурге в Ледовом дворце. Начало в 19.30 по московскому времени.



Отметим, что СКА находится на втором месте в Западной конференции, имея в своем активе 81 очко. Минское «Динамо» занимает одиннадцатую строчку на «Западе» с 33 очками.











Фото: ХК СКА











Хоккейный клуб СКА объявил состав на матч с минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальной странице петербургского клуба «Вконтакте».