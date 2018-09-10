В Ленобласти будут бороться с ночными «наливайками»





По мнению Дрозденко, новый закон приведет в порядок торговлю алкоголем в Ленобласти. На ночные точки продажи алкоголя жалуются жители многоквартирных домов, обеспокоенными частым нарушением общественного порядка во дворах и на детских площадках.



Согласно законопроекту, предприниматели не смогут продавать алкоголь в розницу, если магазин и заведения общественного питания находятся в одном здании и не имеют отдельных входов для посетителей, а также если зал магазина, в котором осуществляется розничная торговля, не изолирован от кафе или бара.



Кроме этого, продажа алкоголя будет запрещена с 23.00 до 9.00 часов в барах и буфетах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов.





Ранее сообщалось о том, что алкомаркеты меняют правила игры на рынке аренды торговых помещений Петербурга. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Речь идет о торговых точках, продающих алкоголь под видом баров или буфетов в ночное время.