Водителей 20 автомобилей оштрафовали в Пулково на 120 тысяч рублей

В рамках акции “Узнай о своих долгах” судебные приставы, сотрудники транспортной полиции и ГИБДД провели в зоне регистрации на внутренние рейсы в Пулково проверку пассажиров. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов Управления ФССП России по Санкт-Петербургу.





На территории аэропорта разместили мобильный пункт работников УФССП России по Санкт-Петербургу. Должников среди пассажиров не выявили.





В свою очередь, на выезде из аэропорта экипаж Специализированного межрайонного отдела по совершению отдельных исполнительных действий Управления выявили петербуржцев, у которых транспортное средство числится в должниках. На месте взыскано 120 тысяч рублей различных задолженностей.