Петербургские водители взяли новую высоту и установили “рекорд” по числу ДТП

Прошлый рекорд был установлен 17 января. Тогда Петербург накрыл сильный снегопад и за сутки произошло 577 дорожно-транспортных происшествий. Новую дату озвучили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. За минувшие сутки в Петербурге произошло 624 ДТП. В них пострадали три человека.





В Ленинградской области 21 января произошло 84 ДТП, в которых пострадали шесть человек, включая ребенка.





Водители в двух регионах допустили 916 нарушений ПДД, пешеходы — 157. Также были задержаны водители в сильном алкогольном опьянении - всего 11 человек.