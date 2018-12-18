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«Мостотрест» не собирается достраивать объекты петербургского метрополитена за «Метростроем»
17:50
Тэги: метрострой, мостотрест, метро
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