«Мостотрест» не собирается достраивать объекты петербургского метрополитена за «Метростроем»





По неофициальным данным, достраивать станции Фрунзенского радиуса будет «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.



В Смольном же накануне заявили, что конкурс по выбору нового подрядчика, который будет выполнять работы по завершению строительства станций петербургского метрополитена, будет объявлен в ближайшее время.



Напомним, 21 января Смольный объявил о расторжении контрактов на строительство объектов метрополитена с компанией «Метрострой».





Причиной расторжения контрактов стало грубое неисполнение со стороны генеральной подрядной организации условий госконтрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ.Все это привело не только к срывам сроков строительства новых станций метрополитена, но и к неоднократным задержкам выплат зарплат рабочим, сообщили Gazeta.Spb в администрации правительства Петербурга.



Компания «Метрострой» занималась строительством петербургской подземки на протяжении 60 лет.



Ранее Федеральная налоговая служба подала иск в Арбитражный суд Петербурга о признании банкротом компании "Метрострой". Фискальные органы потребовали от метростроевцев боле более 800 млн рублей.

За прошлый год в Арбитражном суде находится 204 дел по исковым требованиям к "Метрострою" на сумму 7,38 млрд рублей.





Общий долг «Метростроя» составляет 15 млрд рублей, из них 14 млрд рублей — это банковские гарантии.



Ранее сообщалось о том, что « Ранее сообщалось о том, что « Метрострой» предрекает техногенну ю катастрофу после решения Смольного о расторжении контрактов.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В СПб ГУП «Мостотрест» заявили, что компания не будет участвовать в завершении строительства трех новых станций метро Фрунзенского радиуса — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», сообщает «Фонтанка.ру».