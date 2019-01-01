“Не 9 и не 10”: петербуржцы сфотографировали пачку, в которой 18 яиц

Фотографию разметил один из участников группы “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. По фотографии видно, что теперь потребители могут приобрести 18 яиц. Правда, не уточняется, в какую цену. Стоит ли такая комплектация дух десятков или цена снижена за “недовес”, неизвестно.





В комментариях шутят и утверждают, что теперь на прилавках продуктовых магазинов можно увидеть два “девятка” яиц.





Фото: группа " Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург”/vk.com



Напомним, что фотографии с “девятком” яиц появились в начале января 2019 года. Цена за такой “девяток” была равнозначно десятку яиц. Госдума чуть позже предложила ввести фиксированный вес на такую продукцию, в том числе и на крупы.