Трамвайные пути трех районов города после очередного снегопада могут оказаться опасными для транспорта

Как отметили в ведомстве, уборка проходит ежедневно в ночные час. У сотрудников всего пять часов, чтобы справиться с последствиями снежной стихии.





Одна из приоритетных задач, отмечают в транспортном предприятии, освобождение пространства между рельсов и дорожным ограждением от снежных отвалов на обособленных путях накануне ожидаемых снегопадов.





Новый снегопад может принести на трамвайные пути улицы Руставели, проспекта Просвещения, Гражданский проспекта и Московский проспекта особые трудности. Отмечается, что на трамвайные пути сбрасывают снег снегоочистительные вагоны и снегоуборочные машины.





В ночь с 21 на 22 января было очищено 627 стрелочных переводов к началу утреннего выпуска трамваев на линию.