Главу местной администрации МО Пороховые уличили в нарушении бюджетного законодательства

В ходе проверки выяснилось, что в ноябре 2018 года местная администрация с коммерческой организацией заключила муниципальный контракт на выполненное работ по содержанию и обслуживание в 2019 году детских площадок на территории муниципального образования. Сумма контракта составляла более 500 тыс. рублей.



Однако бюджет муниципального образования на 2019 год принят муниципальным советом только в декабре 2018 года.





Таким образом, контракт был заключен местной администрацией в отсутствие бюджетного финансирования на 2019 года, то есть до вступления силу решения о бюджете.



В отношении главы Местной администрации возбуждено дело об административном правонарушении.