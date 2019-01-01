В результате двух ДТП на автодороге “Кола” пострадали три человека

Дорожно-транспортные происшествия на автодороге “Кола” произошли 22 января утром. Об этом сообщают сотрудники ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Первое ДТП с участием трех транспортных средств произошло на 182 километре около 12:00. Второе на 181 километре около 11:40. Оба инцидента произошли в условиях снегопада, отмечают в ведомстве.





По данным УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате двух ДТП пострадали три человека.





Как отмечают в ФКУ Упрдор “Северо-Запад”, очистка снега на этих участниках проводилась около 11:00. Претензий к дорожным органам со стороны ГИБДД в обоих случаях нет.