 Объявился второй победитель из Петербурга, выигравший в новогоднем тираже «Русского лото» 500 млн рублей

Как сообщает представитель бренда крупнейшего распространителя государственных лотерей «Столото», объявился второй обладатель колоссальной суммы из Петербурга.

Победители из Северной столицы приехали оформлять выигрыш в лотерейный центр «Столото» спустя ровно неделю после того, как объявились обладатели полумиллиарда из Свердловской области. Ими оказались супруги Любовь и Сергей Догоровы*, которые приехали в Москву в сопровождении сына Сергея*. Пенсионеры изПетербурга, которые в 1264-м тираже выиграли 500 000 000 рублей, поделились своей историей успеха.

Выигрыш пришелся очень вовремя. Пенсия у Догоровых маленькая, поэтому супругам приходится дополнительно работать. Любовь Феодосьевна — гардеробщица, а Сергей Иванович — слесарь на заводе. Совсем недавно главу семьи сократили, и он был в поисках нового места. К счастью, теперь можно не работать. А вот победительница расставаться со своей должностью не спешит.

«До конца учебного года точно доработаю, не могу бросить мой коллектив! На меня там рассчитывают и не справятся, если я уйду, — говорит Любовь Феодосьевна. — Я всегда ответственно подхожу к моим обязанностям. Когда работала на трикотажной фабрике, мне дали звание «Мастер золотые руки» и даже сняли сюжет для телевидения».

Ранее сообщалось о том, что полмиллиарда рублей выиграл житель Петербурга в “Русском лото”.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Фото: Пресс-служба «Столото»

