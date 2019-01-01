Четыре троллейбуса встали на Ленинском проспекте из-за столкновения маршрутки и иномарки

О дорожно-транспортном происшествии в Московском районе сообщают участники группы “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. По фотографии, размещенной в группе, видно, как в результате столкновения маршрутки и иномарки, встали в ряд четыре троллейбуса.





Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



“Авария на Ленинском 156. Троллейбусы встали”, - сообщают очевидцы.





Пользователи социальных сетей комментируют происшествие и опасаются, что пробка будет серьезной, поскольку ДТП произошло в час пик.



