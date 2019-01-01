В Ленобласти к 2025 году планируют расселить 11 тысяч человек, проживающих в аварийном жилье

Администрация правительства Ленинградской области сообщает о том, что Ленобласть стала одним из 28 субъектов РФ, которые полностью готовы к реализации программы расселения аварийного жилья.





В рамках селекторного совещания с регионами в Министерстве строительства России было заявлено, что сводный реестр аварийного жилья по всей стране будет утвержден до 1 марта 2019 года. Ленобласть уже заявила о своей готовности к расселению жителей аварийного жилья.





Единым оператором программы по расселению станет Ленинградское областное агентство ипотечного кредитования. За шесть лет в Ленинградской области предполагается расселить 195 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На эти цели предусмотрено финансирование свыше 11 млрд рублей. Также для этого в области планируют построить 47 домов.