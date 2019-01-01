В Петербурге проводится доследственная проверка по факту госпитализации школьников с отравлением

По предварительной информации, школьники отравились антидепрессантами.



Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, которые должны осуществлять контроль за поведением детей в этой школе.



По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.



