Антимонопольная служба требует пересмотреть конкурс на ремонт Благовещенского моста

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу сообщает, что условия конкурса на ремонт Благовещенского моста будут пересмотрены. С жалобой на действия СПб ГБУ “Мостотрест” обратилась компания ЗАО “Экодор”.





Первая часть заявки, сообщают заявители, была отклонена необоснованно. Так, что “Мостотрест” описывая основания для отклонения заявки, указал показатели товаров необходимых к поставке не из заявки “Экодора”





Заказчику выдано предписание об отмене всех протоколов и повторном рассмотрении первых частей заявок. Напомним, начальная цена контракта составляет более 13,9 млн рублей.