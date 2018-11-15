В Петербурге разыскивается 15-летний подросток



Всем, кому известно о местонахождении школьника, просим сообщить по телефонам: 8(812)573-53-60 - УМВД по Красносельскому району СПб (дежурная часть), 8(812)573-54-45(46) - ОРР ОУР УМВД. 8(952)289-67-90 (мобильный телефон) - волонтеры или написать на электронную почту info@piter-poisk.ru

Приметы Сережи: на вид 14-15 лет, рост 156 см, худощавого телосложения, волосы прямые светло-русые.

Особые приметы: на спине и животе родимые пятна, картавит. Подросток был одет в черную куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, черную толстовка с капюшоном, голубые кеды с белыми вставками.

Ранее сообщалось о том, что в Ранее сообщалось о том, что в о Всеволожске найдена девочка , которая ранее ушла из дома и пропала без вести. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Фото: Серёжа Лапуцкий/пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в СПб









Всем, кому известно о местонахождении школьника, просим сообщить по телефонам:

В Петербурге уже больше месяца безуспешно разыскивают 15-летнего подростка. Как сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, 17 декабря 2018 года Сережа Лапуцкий ушел из дома в Красносельском районе и с того момента не выходил на связь. Он может находиться на территории Пушкинского и Фрунзенского районов.