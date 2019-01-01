В Петербурге пройдет турнир по волейболу, приуроченный ко Дню снятия блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге с 25 по 27 января в Академии волейбола Вячеслава Платонова, состоится традиционный турнир по волейболу, который будет посвящен 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Также в программе турнира примут участие: "Всероссийская федерация волейбола", волейбольный клуб ветеранов "Вязовая 10" и сборная ЯНАО, пишут Nation News.

По сложившейся многолетней традиции в праздничное мероприятие посетит Николай Патрушев.

Победителям будут выданы похвальные листы, памятные призы и кубки.



(Егор Сомкин, GazetaSPb)



