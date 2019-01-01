Доверчивые “родственник” давали деньги мошеннику, чтобы “отмазать” его от тюрьмы

Прокуратура Курортного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Арсена Магомедова. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.





В ходе следствия стало известно, что мужчина осенью 2017 года регулярно совершал звонки петербуржцам, представлялся их родственником и просил помочь, так как оказался в тяжелой жизненной ситуации. Мошенник говорил, что совершил преступление и ему нужны деньги. Доверчивые жители давали деньги лично в руки злоумышленникам.





В результате мужчине и подельнику удалось собрать 2 миллиона рублей. Также мужчина позвонил с подобной просьбой и пенсионерке, жительнице блокадного Ленинграда. У нее он забрал 990 тысяч рублей.





Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга с учетом позиции государственного обвинения признал подсудимого виновным в совершении этих преступлений и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

