Выстрел из огнестрельного оружия стал причиной смерти пенсионера в Московском районе

Инцидент произошел в Московском районе 21 января около 20:00, сообщает АН “Оперативное прикрытие” со ссылкой на правоохранительные органы.





Как стало известно, труп мужчины нашли в его собственной квартире, которая находится в одном из домов на улице Типаново. Мужчине было 78 лет. Смерть наступила из-за выстрела в голову из огнестрельного оружия.





По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.