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Выстрел из огнестрельного оружия стал причиной смерти пенсионера в Московском районе
15:52
Тэги: московский район, происшествие
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