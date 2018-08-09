Ленинградское УФАС заподозрило «Петербургский машиностроительный завод» в недобросовестной конкуренции

Ленинградское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Петербургский машиностроительный завод», сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.





Компания подозревается в недобросовестной конкуренции.





С заявлением на ООО «ПМЗ» обратилось ООО «Балтийский тракторный завод». По мнению заявителя, посредством контекстной рекламы в интернете конкурент предлагает к продаже спецтехнику, схожую до степени смешения с названием и видом продукции ООО «БТЗ».





«Петербургский Машиностроительный Завод» в основном занимается производством тракторов для сельского хозяйства.





По итогам 2017 года выручка организации составила 468,43 млн. рублей.

Чистая прибыль компании за 2017 год по РСБУ увеличилась в 29,64 раза до 5,63 млн. рублей с 190,00 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года.





Ранее сообщалось о том, чт о ФАС Петербурга рассмотрела жалобу АНО«Дозор» на конкурс по реставрации дворовых фасадов Мариинского дворца по заказу ЗакСа Петербурга и признала ее необоснованной.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)















