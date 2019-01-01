На “Новокрестовской” накрыли пленкой опасную для пассажиров плитку

ГУП “Метрополитен” факт отслоение плитки подтвердил, сообщает телеканал “Санкт-Петербург”. Сотрудники ведомства сообщили, что ответственному за реставрацию уже сообщили про аварийный участок.





Также в метрополитене сообщили, что это не первые нарекания в эксплуатации станции. На станции было много протечек, а качество облицовочных работ оставляет желать лучшего.





Ответственным за перекладку плитки выступает “Метрострой”. Ремонт будет производится в рамках гарантийных обязательств.