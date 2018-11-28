На улице Турку будет ограничено движение до 14 июня из-за ремонта трубы





Сейчас выполняется монтаж временного трубопровода протяженностью 1016 метров. Затем энергетики приступят к полной перекладке изношенного участка тепловой сети.



В ходе реконструкции будут заменены 794 метра трубопровода с установкой нового, защищенного от коррозии и химически агрессивных сред.



Во время проведения работ до 14 июня 2019 года будет действовать ограничение движения по нечетной стороне улицы Турку между улицами Пражской и Софийской.



Ранее сообщалось о том, что н Ранее сообщалось о том, что н а Белградской улице снова прорвало трубу с горячей водой.





Проводится реконструкция на участка тепломагистрали диаметром 500 мм, проходящей по улице Турку от дома №27 до Пражской улицы, сообщили Gazeta.Spb в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"