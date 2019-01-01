Руководительница музыкального ансамбля умерла на сцене во время выступления

Женщина была руководителем татарского музыкального ансамбля “Карлыгач”. О кончине Фании Халиулловой сообщило министерство искусства и культурной политики Ульяновской области в группе во "ВКонтакте". Сообщалось, что она умерла в процессе исполнения одной из композиций в рамках концерта “Неугасимые звезды” в городе Димитровграде.





Концерт проходил 20 января. Инцидент зафиксировали на видео зрители концерта. Сообщается, что руководительница ансамбля исполняла песню “Елама, ярсыма”.





Прибывшие на место врачи не смогли спасти певицу.