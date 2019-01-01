Самолет из Пулково в Париж прибудет с опозданием

Во вторник, 22 января, пассажиры рейса “Петербург-Париж”, вылетающие из аэропорта “Пулково”, прилетят с задержкой на 40 минут. Об этом стало известно благодаря сервису онлайн табло Пулково.





Airbus A319 авиакомпании Air France должен был приземлиться в аэропорт столицы Франции в 16:15. Однако пассажиры будут на месте только в 17:00.





Причины задержки рейса не сообщаются.