СКА сыграет с минским «Динамо» в Ледовом





Команды уже встречались на льду в Минске 4 января. СКА одержал победу в том матче над минским «Динамо» со счетом 2:0. Магнус Хелльберг оформил «сухарь».





СКА находится на втором месте в Западной конференции, имея в своем активе 81 очко. Минское «Динамо» занимает одиннадцатую строчку на «Западе» с 33 очками.



Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 19.30 по московскому времени.



Напомним, в прошлом матче СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.Авторами заброшенных шайб в составе СКА стали Динар Хафизуллин, Павел Дацюк и Антон Белов.





СКА сыграет с минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.