На Кронверкском проспекте трамвай сошел с рельсов и "помял" иномарку

Очевидцы сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Петроградском районе. По словам очевидцев, на Кронверкском проспекте у улицы Куйбышева трамвай сошел с рельсов и столкнулся с иномаркой.





По фотографиям видно, как травмай выехал на перекресток и перекрыл движение на проезжей части. На месте работают сотрудники полиции.





Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



“На Кронверкском у Куйбышева трамвай сошел с рельсов и помял легковушку. Службы на месте”, - сообщают очевидцы события.





Пользователи социальных сетей отмечают, что подобный инцидент происходит уже не первый раз и жалуются на коммунальные службы.



Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com

“Так будут до тех пор, пока коммунальные службы города не начнут вовремя и нормально убирать снег с дороги и обрабатывать её! А пока ждём оттепель”, - отмечают участники группы “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.