Во Всеволожском районе задержан водитель, подозреваемый в краже топлива с АЗС на Колтушском шоссе

Renault Logan топливом, а затем уехал с заправочной станции, не заплатив за бензин, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.





Водитель заправил свой автомобильтопливом на сумму 1921 рубль, а

затем уехал с заправки, не оплатив бензин. Получив от работников АЗС информацию о номерных знаках автомобиля, а также установив приметы злоумышленника, наряд вневедомственной охраны приступил к его розыску.



Работая по «горячим» следам, сотрудники Росгвардии обнаружили разыскиваемый автомобиль около дома №117 на Колтушском шоссе. В салоне иномарки наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, имевшего внешние признаки алкогольного опьянения. Мужчина, подозреваемый в краже топлива, был затем передан прибывшему на

место наряду ДПС.





По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге задержаны подозреваем ые в угоне автомобиля и краже топлива с заправки. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Во Всеволожском районе Ленобласти задержан 50-летний мужчина, который подозревается в том, что ранее заправил автомобиль