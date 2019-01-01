В Петербурге из незаконного оборота изъято более тысячи серебряных украшений, весом около девяти кг





Полиция провела проверку по пресечению фактов незаконной торговли ювелирными украшениями на популярной выставке в спортивно-концертном комплексе.



В одной из секций ярмарки продавали серебряные украшения без государственного пробирного клейма. Организация не смогла предоставить документы на их продажу и хранение.



Из незаконного оборота изъято более тысячи ювелирных украшений общим весом около девяти кг.



Возбуждено дело об административном правонарушении.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что на Васильевском острове Петербурга женщина относила принесенные ей на ремонт украшения в ломбард. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Девять килограммов ювелирных украшений из серебра, продававшихся без документов, изъято на ярмарке в Северной столице, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.