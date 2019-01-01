В Бокситогорске неизвестный вынес из «Пятёрочки» 17 палок колбасы и прихватил бутылку виски

В Бокситогорске неизвестный вынес из магазина «Пятерочка», который находится на улице Павлова, 17 палок колбасы и бутылку виски.





Как сообщили в правоохранительных органах, в полиция обратилась директор «Пятерочки» . Женщина рассказала о том, что молодой человек в синей куртке украл из магазина 17 палок колбасы и прихватил бутылку виски. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 5,8 тысяч рублей.





Обстоятельства произошедшего выясняются.С помощью камер видеонаблюдения сотрудники полиции пытаются установить личность злоумышленника.



