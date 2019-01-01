ФАС Петербурга: жалоба на конкурс по реставрации фасадов Мариинского дворца признана необоснованной

Конкурс на реставрацию Мариинского дворца может быть продолжен, так как нарушений не обнаружено. Жалоба признана необоснованной, сообщили Gazeta.SPb в антимонопольных органах.





Напомним, ранее петербургское УФАС приостановило конкурс по реставрации фасадов Мариинского дворца после жалобы, поступившей от АНО «Дозор».





Отметим, что начальная (максимальная) цена контракта составляет более 33 млн рублей. Заказчиком является ЗакС Петербурга.





Ранее сообщалось о том, что ФАС Петербурга приостановила к онкурс на реставрацию фасадов Мариинского дворца. (Майя Брик, Gazeta.SPb)











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